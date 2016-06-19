Мер Ізмаїла: причиною масового захворювання людей у місті стала "мікс-інфекція"

Про це сказано у відкритому зверненні мера Ізмаїла Андрія Абрамченка до жителів міста, оприлюдненому в Facebook.

«У ході проведених лабораторних досліджень з'ясувалося, що в Ізмаїлі має місце мікс-інфекція. Виявлено збудників ротовірусної інфекції, норовирусної інфекції і кишкова паличка. Це сталося внаслідок фекального забруднення в ході злив», - сказано у заяві.

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Абрамченко зазначив, що в даний час продовжується реалізація комплексу заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків, завданих місту зливами.

Зокрема, медики не виключають повторного зараження, і у зв'язку з цим (для запобігання другої хвилі захворюваності) у мережах водопостачання буде короткочасно збільшено хлорування води.

Мер наголосив, що таку воду можна використовувати для господарських потреб, але від вживання краще утриматися.

«Для харчових потреб краще користуватися бутильованою водою», - підкреслив Абрамченко.

За даними Держсанепідслужби, станом на 16.00 неділі в Ізмаїлі, а також у селах Броска і Матроска Ізмаїльського району, зареєстровано загалом 373 хворих, з них 228 дітей, потерпілих внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції.

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На стаціонарному лікуванні перебуває 241 особа (дорослих - 66, дітей - 175).

Протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження у вогнищі спалаху тривають.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні головний санітарний лікар України Святослав Протас заявив, що причиною масового захворювання людей в Ізмаїлі став ротавірус у водопровідній воді.

За фактом масового отруєння людей в Ізмаїльському районі відкрито кримінальне провадження.