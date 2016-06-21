Полторак відсторонив командира полігону "Широкий лан" і призначив розслідування

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони, комісія щодо обліку та правомірності надання земель у спільну господарську діяльність на полігоні завершила роботу.

Читайте такожПорошенко про скандал з командирами 53-ї бригади: "Паршива вівця дискредитує все стадо"

До складу комісії входили представники головної інспекції, антикорупційного бюро та служби внутрішнього аудиту Міноборони. Комісією було виявлено низку порушень в управлінській діяльності відповідальних посадових осіб.

"Міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак призначив розслідування, яке проводить військова служба правопорядку ЗСУ. По закінченню розслідування матеріали будуть передані до Генеральної прокуратури для притягнення до відповідальності винних осіб", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що на період розслідування відповідального командира військової частини усунуто від виконання службових обов’язків.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня міністр оборони відвідав полігон "Широкий Лан", де ознайомився з ситуацією, яка склалась з обробкою земель оборонного відомства на цьому полігоні.

Полторак підтримав пропозицію щодо створення робочої групи у складі народних депутатів, представників відомства та військової прокуратури для узгодження ринкової ціни за користування землею полігону.