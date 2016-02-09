З'явилися подробиці жахливих умов утримання бійців 53-ї бригади у Широкому Лану (фото, відео)

Відповідну інформацію та розповідь одного з бійців на своїй сторінці у Facebook оприлюднив журналіст Дмитро Гнап.

За словами бійця, на полігоні немає питної води, їжі, електрики, дров, "і навряд чи будуть", неможливо випрати одяг. Також боєць зазначає, що лікарі нічого не лікують, а потрапити до госпіталю є проблемою.

"Комбриг погрожує за будь яку непідкору розвідкою. Вікрито говорить, що віддав наказ ламати щелепу. Багатьох побили, забрали військові квитки, паспорти, картки, гроші", - повідомляє один із бійців бригади.

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При цьому, подати рапорт також не вбачається можливим, оскільки "їх рвуть при тобі". "Комбат кричить - дзвоніть куди хочете, мені байдуже, я на дембель", - йдеться в повідомленні.

Хочете подивитись, чому вчора взбунтувались солдати 53-ї бригади? Нижче кілька фотографій з полігона на Широкому Лані. А... Posted by Дмитро Гнап on Monday, February 8, 2016

Разом з тим, на початку лютого вийшов репортаж Слідства.Інфо, присвячений перебуванню цієї 53-ї бригади на полігоні в Черкаському (Дніпропетровська обл.).

Зазначається, що умови там були жахливі: в наметах вода по литки, дрів нема, їжі нема, волонтерська допомога розкрадена. Вже на наступний день командування бригади подзвонило, вибачилось і сказало, що бійців переводять на інший полігон - у Широкий Лан, переконуючи при цьому, що там "нормальний полігон".

Однак бійці кажуть, що умови на новому полігоні такі ж само жахливі.

"Ці проблеми виникали що на полігоні в Черкаському, що тут на полігоні. Якщо ми далі будемо мовчати, воно й надалі продовжуватиметься те саме", - зазначають військові.

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Окрім цього бійці повідомили, що їм не виплачують заробітну плату в повній мірі, а комбат відкрито говорить, що буде знімати премію за що завгодно. "Я цього місяця отримав 1147 гривень. Зайшов запитати, чому так - кажуть вийшла помилка. На питання, як повернути кошти відповідають, що тобі ніхто їх не поверне. У мене зняли 8 тисяч, ні за що. У нас є люди, які отримали по 395 гривень зарплати", - кажуть бійці 53-ї бригади.

Також кажуть, що техніку в основному ремонтують за свої гроші.

"Води питної досі немає, топили сніг", - повідомляють військові.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого 46 бійців 53-ї окремої механізованої бригади, які перебувають на полігоні Широкий Лан, вдень вирушили пішки до Миколаєва, щоб поскаржитися військовому прокурору на своє нелюдське існування. Військові неодноразово зверталися вже з цього приводу, однак належної реакції не було, у зв'язку з чим вони прийняли рішення відправитися в прокуратуру.