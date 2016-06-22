Масове отруєння в Ізмаїлі: Влада побоюється спалаху вірусного гепатиту А

"Через тривалий інкубаційний період, який становить три тижні, можна ще очікувати підвищення захворюваності на вірусний гепатит А. Тому ми не складаємо руки і говоримо про локалізацію, але про ліквідацію говорити рано", - цитує ТСН.uа голову санепідемслужби Святослава Протаса.

Читайте такожМасове отруєння в Ізмаїлі: в лікарнях залишається 186 осіб, з них 98 - діти

Нагадаємо, за останніми даними, кількість постраждалих внаслідок отруєння в Ізмаїльському районі Одеської області склала 432 людини.

Причиною масового захворювання людей в Ізмаїлі став ротавірус у водопровідній воді. За фактом масового отруєння людей в Ізмаїльському районі відкрито кримінальне провадження.