Масове отруєння в Ізмаїлі: Влада побоюється спалаху вірусного гепатиту А

07:30, 22 червня 2016
Суспільство
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На урядовій нараді представники Міністерства охорони здоров'я та санепідслужби спрогнозували, що в Ізмаїлі ще може бути невелике зростання захворюваності.

REUTERS

"Через тривалий інкубаційний період, який становить три тижні, можна ще очікувати підвищення захворюваності на вірусний гепатит А. Тому ми не складаємо руки і говоримо про локалізацію, але про ліквідацію говорити рано", - цитує ТСН.uа голову санепідемслужби Святослава Протаса.

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Нагадаємо, за останніми даними, кількість постраждалих внаслідок отруєння в Ізмаїльському районі Одеської області склала 432 людини.

Причиною масового захворювання людей в Ізмаїлі став ротавірус у водопровідній воді. За фактом масового отруєння людей в Ізмаїльському районі відкрито кримінальне провадження.

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