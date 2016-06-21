У МОЗ назвали причину масового отруєння в Ізмаїлі

Про це поінформував в.о. міністра охорони здоров`я Віктор Шафранський на нараді з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом та т.в.о. голови Державної санітарно-епідеміологічної служби Святославом Протасом, повідомили у прес-службі КМУ.

Читайте такожОтруєння в Ізмаїлі йде на спад: кількість хворих знижується

У свою чергу Протас додав, що наразі ситуація у місті локалізована. Проте прем`єр-міністр підкреслив необхідність моніторингу санітарно-епідеміологічної ситуації в Ізмаїлі.

Крім того, за його словами, необхідно перешкодити повторенню подібних випадків у інших містах. Територіальні підрозділи спільно з місцевою владою мають перевірити місця водозаборів, чи є ризики підтоплення, та вжити заходів, аби попередити подібні випадки, що особливо важливо у спекотний період, зазначив Гройсман.

"Нам треба підійти до цього питання спільно з обласними адміністраціями, обласними радами, якщо потрібно, я дам доручення, мерами міст – вони усі знають свою проблематику – подивитися, де є такі проблеми", – додав прем’єр.

Гройсман також наголосив, що необхідно приділити увагу питанню якості води і каналізування приватного сектору. За його словами, в Україні є ще багато міст, де десятки відсотків населення користуються вигрібними ямами і не мають змоги підключитися до централізованого каналізування.

"Нам теж треба об`єднати тут зусилля, щоб був план дій по кожному місту, як вирішують це питання. Там, де потрібно допомогти, щоб ми допомогли, ми готові допомагати, але це дуже важливо. Якість питної води і каналізування – це те що має бути у 21 сторіччі у кожному дворі", – зауважив він.

Нагадаємо, за останніми даними, кількість постраждалих внаслідок отруєння в Ізмаїльському районі Одеської області склала 432 особи.