Масове отруєння в Ізмаїлі: кількість постраждалих перевищила 500 осіб

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Протягом 16-21 червня в Ізмаїльську районну лікарню з попереднім діагнозом – гострий гастроентероколіт звернулися 529 осіб (з них 308 дітей) місцевих жителів р. Ізмаїл та с. Броска Ізмаїльського району», - йдеться в повідомленні.

Станом на сьогодні в медичних установах Ізмаїлу знаходиться 239 осіб (з них 111 дітей), виписано (переведено на амбулаторне лікування) 290 осіб (з них 197 дітей).

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Раніше повідомлялося, що внаслідок отруєння постраждали 423 людини.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що причиною масового отруєння людей стало попадання відходів із вбиралень будинків приватного сектора в міську водопровідну мережу внаслідок підтоплення через сильні зливи.