В Ізмаїлі сьогодні госпіталізували ще 17 людей із кишковою інфекцією

В Ізмаїлі Одеської області сьогодні, 22 червня, госпіталізовано ще 17 осіб із симптомами кишкової інфекції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Facebook повідомив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.

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За його словами, з 7.00 до 12.00 до лікувальних закладів госпіталізовано ще 17 осіб, з яких троє дітей.

«Станом на 12.00, в Ізмаїлі з початку спалаху кишкової інфекції госпіталізовано 555 громадян, зокрема, 312 – діти. Усіх - зі скаргами на нудоту, блювоту, розлад шлунково-кишкового тракту й високу температуру. На стаціонарному лікуванні перебувають 225 осіб - 104 дитини і 121 дорослий», - повідомив Абрамченко.

Він зазначив, що за минулу ніч до стаціонарів міста і району поступили дев‘ять осіб (троє дорослих і шестеро дітей), а з 7.00 до 12.00 - 17 осіб.

Як повідомляв УНІАН, раніше в прес-службі Міністерства охорони здоров'я, посилаючись на дані Держсанепідслужби, поінформували, що, станом на 22 червня, через спалах кишкової інфекції в Ізмаїлі за медичною допомогою звернулися 538 осіб, з них 309 – діти. Епідеміологи наголошують, що не слід розраховувати на швидке закінчення спалаху, бо від хворих, а отже, і з навколишнього середовища, виділяються різні збудники. До того ж спекотна погода сприяє збереженню вірусів у навколишньому середовищі.

19 червня мер Ізмаїла Абрамченко заявив, що причиною масового захворювання людей, за попередніми даними, стали збудники ротавірусної і норовірусної інфекцій, а також кишкова паличка. Це сталося через фекальне забруднення води під час сильних злив, які пройшли 14 червня.

Постраждалі почали поступати в медустанови з 16 червня.

21 червня у МОЗ поінформували, що причиною масового отруєння людей в Ізмаїлі стало потрапляння відходів із вбиралень будинків приватного сектору в міську водогінну мережу в результаті підтоплення через сильні зливи.