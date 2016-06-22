Суд оголосив вирок екс-міліціонеру, який наводив "Гради" бойовиків на житлові квартали Маріуполя

У листопаді 2014 року 41-річний маріуполець, який раніше працював у правоохоронних органах, почав співпрацювати з бойовиками "ДНР". Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

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Він передавав бойовикам інформацію про місця дислокації військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, що беруть участь у проведенні антитерористичної операції на території Донецької області. Надалі цю інформацію терористи використовували для артилерійських обстрілів.

Зокрема, 24 січня 2015 року він також коригував вогонь терористів. Головною їх метою, за даними слідства, були блокпости та інші місця дислокації ВСУ поблизу Маріуполя. Однак, через неточність координат, бойовики з використанням установок "Град" обстріляли житловий мікрорайон "Східний" Маріуполя, в результаті чого загинули 30 людей, ще понад 100 отримали поранення.

За скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи організації) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України, суд призначив йому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.