Підозрюваного в розкраданні 5 мільйонів харківського депутата відправили під нічний домашній арешт

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Прокуратура наполягала на триманні під вартою, вказуючи на ризики для проведення досудового розслідування, зокрема, можливість впливу підозрюваного на свідків.

Підозру посадовцю оголошено за фактом розтрати бюджетних коштів та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

За попередніми даними слідства, керівник КП нібито закупив спеціалізовані автомобілі на загальну суму понад 5 мільйонів гривень. Договір з приватною фірмою був заключений, бюджетні кошти перераховані, однак транспортні засоби на підприємство так і не надійшли.

Лише через півроку, після того, як ситуацією на підприємстві зацікавилася прокуратура та почала розслідування, підприємство закупило автомобілі, що уже були у вжитку та не відповідають умовам договору. Поставлені автівки виявилися переобладнаними та з чималим пробігом.

Максимальна санкція статті передбачає 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо оскарження рішення суду.