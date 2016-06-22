У Кам’янському збудували насосну станцію (фото)

У Кам’янському збудували насосну станцію та замінили аварійні труби водопроводу. Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко, його цитує прес-служба ОДА.

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Воду без перебоїв отримали мешканці селища Романково та мікрорайону «55-й блочок», що в Кам’янському.

На повну потужність насосна станція запрацює вже за тиждень. Її будівництво – перша черга масштабного проекту реконструкції водопроводу в Кам’янському. В планах – повністю замінити труби на ширші в діаметрі.

2015-го водовід почали реконструювати. Замінили 750 метрів аварійних труб та збудували насосну станцію. Обладнання німецьке, все автоматизовано. На це витратили понад 14,5 мільйонів гривень. Комунальники ще проводять пусконалаштувальні роботи, а мешканці вже відчувають зміни.

Від проблем з водопостачанням люди потерпали не один рік, розповіла місцева мешканка Людмила Осіння. Особливо гостро це відчували влітку.

«Напір води був дуже маленький. З обіду вона взагалі пропадала і до 3 ночі потрібно було чекати, щоб запастися водою назавтра. Проблему ми намагалися вирішити роками», - згадує жінка.

Загалом цьогоріч на Дніпропетровщині прокладуть та відремонтують 21 водовід. Це дозволить забезпечити водою без перебоїв 145 тисяч людей,