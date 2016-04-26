На Дніпропетровщині голова сільради незаконно провів у село газ і воду
Правоохоронці задокументували діяльність голови однієї з сільрад Криворізького району Дніпропетровської області, який, будучи розпорядником бюджетних коштів, порушив норми законодавства про бюджетну систему.
Про це повідомляє прес-служба Управління захисту економіки Національної поліції України в Дніпропетровській області.
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Перевірка встановила, що чиновник скоїв витрати бюджету в сумі 680 тис. гривень без встановлених бюджетних призначень відповідно до бюджету сільської ради, пише 34.ua.
Бюджетні кошти в сумі 680 тис. гривень були використані на проведення робіт із будівництва водопроводу та газифікації в двох селах Криворізького району.
Таким чином, голова сільради допустив використання бюджетних коштів усупереч їх цільовому призначенню.
За матеріалами правоохоронцями розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законодавства про бюджетну систему України.