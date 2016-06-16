Мін'юст планує переговори про передачу Україні Карпюка

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр юстиції Павло Петренко заявив під час прес-конференції в Києві.

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«Що стосується Миколи Карпюка, я можу тільки сказати ту інформацію, яка не є закритою на сьогоднішній день, - справді, Міністерство юстиції сьогодні направило відповідний пакет документів про передачу нашого громадянина Карпюка на територію України відповідно до Конвенції», - сказав він.

За словами Петренка, це стало можливим після того, як його брат з такою ініціативою звернувся в Міністерство юстиції, відповідно до Конвенції про передачу засуджених осіб

«І ми невідкладно, буквально протягом одного дня, підготували пакет документів і направили тій стороні. Яким чином буде відбуватися процес? Цей процес буде відбуватися, однозначно, через комплекс дипломатичних і юридичних переговорів», - зазначив Петренко.

Міністр підкреслив, що деталі, як і раніше, не розголошуються до того моменту, поки політв'язні не потрапляють на територію України.

Як повідомляв УНІАН, у Росії Карпюка та іншого українця Станіслава Клиха звинувачують в «участі у банді», вбивстві і замаху на вбивство російських військовослужбовців.

Російське слідство стверджує, що Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі у боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994-го і початку 1995 року сам брав у них участь. Також їм інкримінують участь у ті роки в УНА-УНСО (тоді це були дві окремі організації), забороненої в РФ з 2014 року.

Спецслужби РФ викрали Карпюка в березні 2014 року в Чернігівській області, Клиха затримали в серпні того ж року в російському Орлі. Українці заперечують свою провину і заявляє, що свідчення були вибиті з них наслідком під тортурами.

24 травня Петренко заявив, що Україна в перший день після вступу в силу вироку по справі Карпюка і Клиха звернеться із запитом про їх екстрадицію.

26 травня Верховний суд Чечні засудив Карпюка до 22,5 років ув'язнення в колонії суворого режиму, Клиха - до 20 років ув'язнення.