Полторак назвав найбільшу стратегічну помилку Міноборони і Генштабу

Про це він заявив в інтерв'ю журналу Новое время.

"Найбільша стратегічна помилка була здійснена до 2014 року, коли було зроблено все, щоб армія стала не просто небоєздатною, але і суттєво обмеженою у можливостях виконувати бойові завдання. Армія була недостатньо готова до того, що може відбутися (бойові дії на Донбасі і анексія Криму - УНІАН)", - сказав він.

За словами Полторака, за два роки в Україні створено величезну кількість нових частин, формувань, однак і тут є помилки.

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"І тут, звичайно, не може бути без помилок. Тому що у нас не було досвіду в проведенні таких глобальних операцій, бойових дій, формування такої кількості великих частин з обмеженим фінансуванням. Так, у рішеннях, які ми приймали, траплялися і помилки", - зазначив міністр оборони.

Полторак заявив, що оборонне відомство часто звинувачують у тому, що "ми все повільно міняємо".

Але, як підкреслив міністр, ні в одній країні реформа збройних сил не відбувалася одночасно з військовими діями.

"Реформа у Польщі, Прибалтиці відбувалась в ідеальних умовах, коли можна було експериментувати. У нас такої можливості немає. Ми робимо все можливе, і я хочу, щоб наше суспільство про це знало", - резюмував Полторак.

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