МЗС перевіряє громадянство загиблих у ДТП в Курській області Росії

Про це повідомила УНІАН представник Департаменту консульської служби МЗС України Ореста Старак.

«Ми отримали інформацію від нашого посольства в Російській Федерації про те, що сьогодні о 5-й ранку сталася аварія поблизу міста Фатеж Курської області. Внаслідок цього ДТП загинули п’ятеро осіб і дістали травми семеро осіб. Обидва автомобілі-учасники ДТП були на українській реєстрації», - сказала вона.

За словами Старак, громадянство загиблих та поранених осіб наразі ще встановлюється.

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«Зараз наше посольство очікує від компетентних органів РФ уточненої інформації, установки даних на цих осіб», - зазначила представниця українського МЗС.

Нагадаємо, правоохоронні органи Курської області повідомили про загибель п'яти українців і травмування сімох при лобовому зіткненні мікроавтобуса з вантажівкою в Фатезському районі Курської області.