П'ятеро українців загинули в ДТП на території Росії (фото)

10:06, 23 червня 2016
Суспільство
1751 0

П'ятеро людей загинули і четверо постраждали в результаті зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою в Курській області (РФ).

46.мвд.рф

"23 червня 2016 року близько п'ятої ранку...сталося лобове зіткнення мікроавтобуса Мерседес-Спринтер, що рухався у напрямку Курськ-Москва, з вантажним автомобілем Сканія. В мікроавтобусі перебувало 12 осіб", - йдеться в повідомленні УМВС РФ по Курській області.

Читайте такожАвтомобіль з українськими номерами потрапив у ДТП в Польщі, є жертви (фото)

Згідно з повідомленням, в результаті ДТП 5 осіб загинули, 7 негайно доставлені в лікарню. Серед потерпілих дитина 2005 року народження, за його життя борються медики.

46.мвд.рф

За словами керівника прес-служби УВМС по курській області Лілії Каменєвої, всі пасажири, ймовірно, громадяни України, повідомляє ТАСС.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу. З'ясовуються всі обставини події.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter