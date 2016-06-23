П'ятеро українців загинули в ДТП на території Росії (фото)

"23 червня 2016 року близько п'ятої ранку...сталося лобове зіткнення мікроавтобуса Мерседес-Спринтер, що рухався у напрямку Курськ-Москва, з вантажним автомобілем Сканія. В мікроавтобусі перебувало 12 осіб", - йдеться в повідомленні УМВС РФ по Курській області.

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Згідно з повідомленням, в результаті ДТП 5 осіб загинули, 7 негайно доставлені в лікарню. Серед потерпілих дитина 2005 року народження, за його життя борються медики.

За словами керівника прес-служби УВМС по курській області Лілії Каменєвої, всі пасажири, ймовірно, громадяни України, повідомляє ТАСС.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу. З'ясовуються всі обставини події.