ЗМІ дізналися, коли автовокзал Дніпра отримає "декомунізовану" вивіску

11:49, 23 червня 2016
Суспільство
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Після перейменування Дніпропетровська в Дніпро вивіска на автовокзалі міста також повинна бути змінена. Але сьогодні над вокзалом, як і раніше, знаходиться напис "Дніпропетровськ".

avtovokzal.dp.ua

За словами директора обласного підприємства автобусних станцій ДОПАС Віктор Разводова, заміна старої назви на нову – це всього лише справа часу, повідомляє Dp.vgorode.ua.

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"Ми – законослухняні громадяни, – каже Разводов. – Але в даний момент рішення про перейменування міста оскаржується в суді. Як тільки буде прийнято остаточне рішення, ми вчинимо у відповідності з ним".

Як відомо, місто було офіційно перейменовано в Дніпро 2 червня 2016 року.

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