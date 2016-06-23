ЗМІ дізналися, коли автовокзал Дніпра отримає "декомунізовану" вивіску
11:49, 23 червня 2016Суспільство
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Після перейменування Дніпропетровська в Дніпро вивіска на автовокзалі міста також повинна бути змінена. Але сьогодні над вокзалом, як і раніше, знаходиться напис "Дніпропетровськ".
Місто було офіційно перейменовано в Дніпро 2 червня 2016 / avtovokzal.dp.ua
За словами директора обласного підприємства автобусних станцій ДОПАС Віктор Разводова, заміна старої назви на нову – це всього лише справа часу, повідомляє Dp.vgorode.ua.
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"Ми – законослухняні громадяни, – каже Разводов. – Але в даний момент рішення про перейменування міста оскаржується в суді. Як тільки буде прийнято остаточне рішення, ми вчинимо у відповідності з ним".
Як відомо, місто було офіційно перейменовано в Дніпро 2 червня 2016 року.
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