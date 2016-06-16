48 народних депутатів оскаржують у КС перейменування Дніпропетровська

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, депутати просять суд перевірити відповідність Конституції України (конституційність) постанови Верховної Ради про перейменування Дніпропетровська у зв’язку з порушенням встановленої Конституцією України процедури її розгляду та ухвалення.

Згідно з регламентом Конституційного суду, подання передано на вивчення у секретаріат суду.

Текст подання розміщений на сайті КС в рубриці «На розгляді суду».

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Як повідомляв УНІАН, 19 травня постанову про перейменування Дніпропетровська у Дніпро підтримали 247 народних депутатів. 1 червня постанову підписав голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Назву "Дніпропетровськ" місто у 1926 році отримало за назвою ріки та на честь партійного, більшовицького і радянського діяча, керівника революційного руху та голови ЦВК УРСР – Г.І. Петровського, який згодом став одним з ініціаторів організації Голодомору 1932-33 років. "Назва несе у собі символіку комуністичного режиму і, згідно з законом, має бути змінена", - йшлося в пояснювальній записці до постанови.