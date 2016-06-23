Львівські митники знайшли у вантажівці схованку з 5000 пачок контрабандних сигарет

Громадянин України прямував у приватну поїздку в Польщу через пункт пропуску «Рава Руська» вантажним автомобілем на польській реєстрації. Для перетину кордону він обрав смугу руху «червоний коридор», повідомляє управління комунікацій ГУ ДФС у Львівській області.

За результатами аналітичної роботи митники прийняли рішення про поглиблений огляд транспортного засобу в спеціально обладнаному боксі з метою виявлення товарів та предметів, прихованих від митного контролю.

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Під час спільного огляду транспортного засобу було виявлено майже 5000 пачок сигарет, прихованих у спеціально виготовлених сховищах лафети.

Так, громадянин України вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил.

Сигарети та причіп вилучено. Справу скерують до суду, який і визначить покарання.