В Одесі митники виявили конверт із таблетками трамадолу для одержувача в Ізраїлі
11:59, 01 червня 2016Суспільство
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В Одесі митники виявили конверт із таблетками наркотичної речовини трамадол для одержувача в Ізраїлі.
Фото: УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської митниці ДФС, 31 травня працівники Управління по боротьбі з митними правопорушеннями виявили 190 таблеток наркотичної речовини трамадол на митному посту "Одеса-Спеціалізований".
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Таблетки Tramadex-Flashtab поштою пересилали з України до Ізраїлю.
Складено протокол за статтею 473 Митного кодексу України, яка передбачає конфіскацію заборонених товарів для пересилання поштою.
Проводяться відповідні перевірки.
Трамадол - синтетичний опіоїдний анальгетик, обіг якого жорстко регламентований держнаркоконтролем.
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