В Одесі митники виявили конверт із таблетками трамадолу для одержувача в Ізраїлі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської митниці ДФС, 31 травня працівники Управління по боротьбі з митними правопорушеннями виявили 190 таблеток наркотичної речовини трамадол на митному посту "Одеса-Спеціалізований".

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Таблетки Tramadex-Flashtab поштою пересилали з України до Ізраїлю.

Складено протокол за статтею 473 Митного кодексу України, яка передбачає конфіскацію заборонених товарів для пересилання поштою.

Проводяться відповідні перевірки.

Трамадол - синтетичний опіоїдний анальгетик, обіг якого жорстко регламентований держнаркоконтролем.