На Донеччині заочно засудили до 9 років трьох міліціонерів, що перейшли на бік "ДНР"

Як повідомляє прокуратура Донецької області, в ході судових засідань, які проходили в порядку спеціального судового провадження, встановлено, що у травні 2014 року троє міліціонерів, а саме: начальник сектора дільничних інспекторів міліції Центрально-Міського районного відділу Горлівського міського управління, оперуповноважений Дебальцевського міського відділу та старший оперуповноважений сектору карного розшуку Дебальцевського міського відділу міліції Головного управління МВС України в Донецькій області вступили до лав терористів.

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Будучи озброєними автоматичною вогнепальною зброєю, в одязі з розпізнавальними знаками терористичної організації «ДНР», вони перебували на блокпосту, збудованому бойовиками у Дебальцевому. Працюючи на терористів, обвинувачені проводили незаконні огляди транспортних засобів, їх вантажу і перевірку документів пасажирів.

Після звільнення Дебальцевого від незаконних збройних формувань два майори та капітан міліції залишили місто та пішли з бойовиками.

У зв’язку з тим, що колишні правоохоронці і досі перебувають на тимчасово окупованій території, їх судили заочно.

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Суд визнав їх винними у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній групі чи терористичній організації), та призначив по 9 років позбавлення волі. Також позбавивши їх спеціальних звань.

Початок строку відбування покарання буде обчислюватись з дня їхнього затримання та фактичного виконання покарання у виді позбавлення волі.