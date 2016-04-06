На Донеччині знайшли поховання загиблих у боях в 2014 році

Про це повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції в Донецькій області.

Зазначається, що особи загиблих встановлюються. Тіла захороненні у різних місцях: як на території населеного пункту, так і поза його межами.

Читайте такожУ "ДНР" заявляють про виявлення в районі Дебальцевого поховання українських військових

"Після отримання остаточних висновків судово-медичної експертизи буде надана правова кваліфікація даного факту", - йдеться у повідомленні.

Пізніше старший інспектор відділення Національної поліції в Бахмуті Донецької області Павло Дяченко заявив, що виявлені поховання 8 тіл, передає 112 Україна.

"В районі селища Спірне Бахмутського району було виявлено поховання 8 осіб. Перебували вони не в одному місці, а в районі цього села. Трупи трьох осіб - практично в полі. Два трупи - недалеко від місцевого кладовища, і ще три трупи в районі траси "Бахмут-Лисичанськ", - зазначив Дяченко.

За його словами, було проведено роботу, і трупи вилучено з поховань.

"Якщо говорити за зовнішніми ознаками, то вони всі скелетовані. Фрагменти одягу повністю пошкоджені під впливом зовнішніх факторів... Їх направлено для судово-медичного дослідження, і вже в подальшому буде визначено остаточну правову кваліфікацію за цим фактом", - заявив Дяченко.

Також він уточнив, що "в даний момент поліція розглядає всі можливі версії".

"Але, щоб не дезінформувати громадськість, ми їх озвучити не можемо", - сказав правоохоронець.

Він запевнив, що розслідування цього факту буде проведено в найстисліші терміни. Висновок про те, як довго пролежали виявлені тіла в землі, дасть судово-медична експертиза.

Раніше начальник Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України Олексій Ноздрачов спростував інформацію про виявлення в районі Дебальцевого поховання бійців ЗСУ.