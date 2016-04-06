На Донеччині знайшли поховання загиблих у боях в 2014 році
На території населеного пункту Спірне Донецької області знайдені тіла 8 загиблих під час бойових дій у 2014 році.
Про це повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції в Донецькій області.
Зазначається, що особи загиблих встановлюються. Тіла захороненні у різних місцях: як на території населеного пункту, так і поза його межами.
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"Після отримання остаточних висновків судово-медичної експертизи буде надана правова кваліфікація даного факту", - йдеться у повідомленні.
Пізніше старший інспектор відділення Національної поліції в Бахмуті Донецької області Павло Дяченко заявив, що виявлені поховання 8 тіл, передає 112 Україна.
"В районі селища Спірне Бахмутського району було виявлено поховання 8 осіб. Перебували вони не в одному місці, а в районі цього села. Трупи трьох осіб - практично в полі. Два трупи - недалеко від місцевого кладовища, і ще три трупи в районі траси "Бахмут-Лисичанськ", - зазначив Дяченко.
За його словами, було проведено роботу, і трупи вилучено з поховань.
"Якщо говорити за зовнішніми ознаками, то вони всі скелетовані. Фрагменти одягу повністю пошкоджені під впливом зовнішніх факторів... Їх направлено для судово-медичного дослідження, і вже в подальшому буде визначено остаточну правову кваліфікацію за цим фактом", - заявив Дяченко.
Також він уточнив, що "в даний момент поліція розглядає всі можливі версії".
"Але, щоб не дезінформувати громадськість, ми їх озвучити не можемо", - сказав правоохоронець.
Він запевнив, що розслідування цього факту буде проведено в найстисліші терміни. Висновок про те, як довго пролежали виявлені тіла в землі, дасть судово-медична експертиза.
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