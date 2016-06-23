Майора, який спрямував літак у Росію, засудили до 12 років в'язниці

Старокостянтинівським районним судом Хмельницької області розглянуто кримінальне провадження за обвинуваченням військовослужбовця однієї з військових частин за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада), повідомляє сайт ГПУ.

Доведено, що майор, діючи умисно, передав представникам Російської Федерації відомості з державною таємницею, а саме: повну інформацію про план польоту військового літака-розвідника, що дало змогу іноземній державі спланувати заходи з протидії та зменшити результативність виконання спеціального завдання.

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Окрім того, під час виконання спеціального польоту обвинувачений відмовився виконувати законну вимогу штурмана екіпажу в скеруванні літака по запланованому курсу і ухилився від маршруту. Порушивши режим "мовчання", намагався встановити контакт з невідомими особами і направив літак до лінії державного кордону з Російською Федерацією.

Без будь-якої можливості самостійно дістатись до аеродромів на території країни-агресора вимушений був здійснити посадку літака на заплановану лінію польоту.

Суд врахував всі обставини і визнав зловмисника винним у державній зраді.

Рішенням суду його позбавлено волі строком на 12 років з позбавленням військового звання "майор".