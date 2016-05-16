СБУ розповіла, як в Росії намагаються вербувати українських заробітчан (відео)

Спецслужби РФ намагалися схилити до державної зради мешканця Тернополя, який виїхав до РФ на заробітки ще підлітком, повідомляє прес-центр СБУ.

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"У Москві під час чергового рейду міграційної служби його затримали за незаконний перетин кордону. Невдовзі хлопця було засуджено до позбавлення волі. До інкримінованого правопорушення суд "додав" ще й нібито угон автомобіля. Відбувши покарання, хлопець переїхав у Іжевськ, влаштувався на роботу. Після подій Революції Гідності його затримали працівники ФСБ та пообіцяли, в разі відмови від співпраці, під будь-яким зручним приводом засудити до значного терміну ув’язнення як рецидивіста", - розповіли подробиці у прес-центрі.

Зазначається, що куратори з ФСБ поставили перед українцем низку завдань. Насамперед він мав збирати інформацію про дислокацію центрів підготовки українських добровольчих формувань. Також в його обов’язки входив збір установчих даних командирів, чиї підрозділи беруть участь в АТО. Крім того, росіяни планували використовувати хлопця для організації різного роду провокацій.

Після повернення в Україну юнак відразу ж звернувся до Управління СБ України в Тернопільській області, де і розповів про всі обставини вербування. Ухвалою суду його звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.