В аеропорту Одеси затримали єгиптянина, розшукуваного Інтерполом за вбивство

Як повідомляє Одеський прикордонний загін Південного регіонального управління Держприкордонслужби, 23 червня прикордонники виявили та затримали єгиптянина, який перебував у міжнародному розшуку.

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«У міжнародному аеропорту під час перевірки документів прикордонники зафіксували спрацьовування бази даних Інтерполу. За попередніми даними, іноземець значиться у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Єгипту для притягнення його до кримінальної відповідальності за вчинення низки злочинів, зокрема вбивства», - зазначили в прес-службі.

Про факт виявлення підозрюваного поінформовано Українське бюро Інтерполу в Києві. Затриманого передано компетентним органам для детального з'ясування обставин.