В аеропорту Одеси затримали єгиптянина, розшукуваного Інтерполом за вбивство

16:23, 24 червня 2016
Суспільство
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У міжнародному аеропорту «Одеса» прикордонники затримали громадянина Єгипту, який розшукується Інтерполом за вбивство.

Wikipedia

Як повідомляє Одеський прикордонний загін Південного регіонального управління Держприкордонслужби, 23 червня прикордонники виявили та затримали єгиптянина, який перебував у міжнародному розшуку.

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«У міжнародному аеропорту під час перевірки документів прикордонники зафіксували спрацьовування бази даних Інтерполу. За попередніми даними, іноземець значиться у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Єгипту для притягнення його до кримінальної відповідальності за вчинення низки злочинів, зокрема вбивства», - зазначили в прес-службі.

Про факт виявлення підозрюваного поінформовано Українське бюро Інтерполу в Києві. Затриманого передано компетентним органам для детального з'ясування обставин.

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