В аеропорту Харкова затримали росіянина зі списку Інтерполу

Співробітники Державної прикордонної служби, які несуть службу в аеропорту Харкова та у пункті пропуску «Платонове» виявили та затримали двох осіб, які розшукувалися Інтерполом за різні злочини.

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Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Зокрема, сьогодні, 17 червня, у пункті пропуску «Харків-авіа» прикордонники під час здійснення перевірочних заходів виявили та затримали громадянина Росії, на якого спрацювала база даних Інтерполу.

А вчора, 16 червня, прикордонники Котовського загону затримали громадянина Молдови, який розшукувався по лінії Інтерполу за шахрайство. Виявили його під час заходів контролю в пункті пропуску «Платонове», що на Одещині, зазначають у повідомленні.

Про факти виявлення осіб поінформовано Укрбюро Інтерполу в Києві. Затриманих передано компетентним органам.