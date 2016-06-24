На Львівщині завершили розслідування щодо підозрюваного у контрабанді наркотиків на $5 мільйонів

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, 23 серпня 2014 року обвинувачуваний, прямуючи на автомобілі з території Польщи через пункт пропуску "Рава-Руська" Львівської митниці намагався перемістити через державний кордон України 243 кілограми смоли канабісу (гашиш), приховавши наркотики у спеціально пристосованому тайнику.

Згодом обвинувачений понад рік перебував у розшуку, оскільки переховувався від правоохоронних органів. У серпні минулого року його розшукали та затримали.

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Доведено, що наркотичний засіб він придбав напередодні перетину кордону в Польщі, з метою його подальшого збуту на Львівщині. Потенційна вартість вилученого наркотичного засобу на "чорному ринку" склала 5 млн доларів США.

Зловмиснику інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305 та ч. 3 ст. 307 КК України, які караються позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.