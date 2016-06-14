ЗМІ розповіли, як у колоніях Дніпропетровщини не допускають "порочні пристрасті" засуджених

Про це пише "Зоря".

Як зазначив нещодавно головний спеціаліст управління Державної пенітенціарної служби в Дніпропетровській області підполковник внутрішньої служби Ярослав Костюченко, «людина слабка, і порочна пристрасть примушує його навіть в місцях позбавлення волі шукати, як би цю пристрасть задовольнити».

Враховуючи, що 60% підслідних та засуджених, «нудяться за ґратами» в обласних виправних установах, потрапили туди за злочини, прямо або побічно пов'язані з «пристрастями», можна уявити, який масштаб приймає це «задоволення» і протидію йому.

Мова йде про наркотики, які продовжують вживати підопічні виправних установ, які готують своїх вихованців до виходу на свободу з чистою совістю і по можливості без порочних пристрастей і навіть шкідливих звичок. Продовжують вживати - незважаючи на засуви і решітки, а також і та обставина, що до кожного в'язня, і особливо поміченому в згубній пристрасті, застосовуються заходи виховного впливу, передбачені спеціальною програмою диференційованого підходу до кожного вихованця.

Як розповідає Ярослав Костюченко, за п'ять місяців нинішнього року у виправних установах області було вилучено при спробах передачі 147,5 грама наркотиків. І це досить велика кількість, враховуючи, що, як правило, за один раз передаються від 0,5 до 2 грамів. Потік наркотиків в дніпропетровські колонії, регулярно спотикається через пильність дніпропетровських пенітенціаріїв (Ярослав Костюченко вважає, що за грати потрапляє приблизно така ж кількість зілля, яка затримується), просочується в камери з різними предметами і речами. Це і згущене молоко, і варення, і йогурти (нерідко наркотики ховають у рідких солодощах, попередньо помістивши їх у презервативи), і цукерки, і картопля, і редиска, і крупи, і інші продукти, які можна передавати щодня, так як кількість передач з деяких пір не обмежена.

Між тим, наше гуманне законодавство не передбачає кримінальної та навіть адміністративної відповідальності за спробу передачі наркотиків виправні установи.

«Протягом одного тижня співробітники відділення нагляду і безпеки Жовтоводської виправної колонії два рази виявляли наркотики, які передаються жінкою. Всякий раз викликалися співробітники поліції, які доставляли її до відділення, і незабаром відпускали, ніяких формальних претензій, з точки зору законодавства, пред'явити їй було не можна», - каже Ярослав Костюченко. Не підлягають відповідальності і так звані «метальники», які перекидають вантажі з наркотиками через стіни колоній. Метнути посилочку з зіллям через 15-метрову зону охорони 4-метровою стіною не так-то просто, проте на допомогу приходять підручні засоби. Наприклад, рогатки (катапульти ще не помічені).

Як каже Ярослав Костюченко, лідером за кількістю перекидів є Дніпропетровська установа виконання покарань (колишнє СІЗО), де фіксується щотижня в середньому по 2 випадки. За словами Ярослава Костюченка, доходить до крутих розборок. 1 березня співробітники охорони Жовтоводської колонії помітили під стінами установи машину з вимкненими фарами. Охоронець з собакою і заступник начальника охорони (без зброї) висунулися в її бік, але зустріли такий прийом, що були змушені викликати охорону зі зброєю. Дійшло до того, що співробітників охорони зловмисники спробували роззброїти і відступили лише тоді, коли пенітенціарії зробили в повітря з пістолета і автомата кілька попереджувальних пострілів. Інцидент, схоже, залишився тільки в спогадах обох сторін.

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Матеріали, що стосуються передачі наркотиків у виправні установи, у тому числі шляхом метання через стіни, не трансформуються в кримінальні справи. Єдине, що можна інкримінувати метателям, - хуліганство. Між тим, наші в'язниці потрапляють не тільки наркотики, але і алкоголь, мобільні телефони. За п'ять місяців при спробах передач було вилучено 86 літрів алкоголю і 414 мобільних телефонів. Телефони теж потрапляють за грати самими хитрими способами. Одного разу «мобілку» виявили у відрі із смальцем. Нерідко вони потрапляють в місця не настільки віддалені відразу ж зі своїми власниками.

«Їх ховають в порожнинах тіла», - коректно висловився Ярослав Костюченко про «схрони», що допомагає покрити мобільним зв'язком місця не настільки віддалені. До речі, телефонне шахрайство з приводу родичів, що потрапили в ДТП або ще яку-небудь халепу, і передбачає, щоб розбурхані вночі перелякані люди кидалися виручати своїх чад за допомогою перерахувань грошей, найчастіше вони ведуться саме з камер.

За словами Ярослава Костюченка, один із засуджених за допомогою мобільного зв'язку регулював наркотрафік з Середньої Азії в Україну. Інший - вторгував цукром на кілька мільйонів гривень. До речі, дніпропетровські ув'язнені, схоже, вже повним ходом перейшли на електронні гроші. За словами Ярослава Костюченка, останнім часом в колоніях дуже рідко вилучаються грошові купюри.