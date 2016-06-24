ГПУ направила до суду справу проти двох українців, які передали терористам "ЛНР" броньовик від Жириновського

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ.

"Генеральною прокуратурою України 22.06.2016 затверджено та направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно двох громадян України, які підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258 та ч. 1 ст. 258-3 КК України (терористичний акт та сприяння діяльності терористичної організації)", - йдеться у повідомленні.

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В ГПУ нагадали, що громадянин РФ Володимир Жириновський у травні 2014 року у Москві оголосив про передачу учасниками терористичної організації транспортного засобу марки ГАЗ (модель "Тигр"), що має подвійне функціональне призначення.

У подальшому зазначені громадяни України, виконуючи відведену їм роль, отримавши на території РФ автомобіль "Тигр", шляхом здійснення погроз працівникам Державної прикордонної служби України вчинити вибух на пропускному пункті "Ізварине", забезпечили незаконний перетин державного кордону України вказаним транспортним засобом, який цього ж дня у м. Луганськ передали керівникам терористичної організації "ЛНР".