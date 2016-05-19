Розпочато процедуру заочного засудження українця, який перевіз терористам "ЛНР" броньовик від Жириновського

Про це повідомляє у прес-службі ГПУ.

«Генеральною прокуратурою України розпочато процедуру заочного засудження громадянина України, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України у кримінальному провадженні за фактом сприяння громадянином Російської Федерації В. Жириновським та іншими особами діяльності терористичної організації «ЛНР», - сказано в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що «громадянин РФ Володимир Жириновський», перебуваючи у Москві, у травні 2014 року вступив у злочинну змову з активними учасниками терористичної організації щодо матеріального забезпечення збройних формувань цієї організації, зокрема шляхом надання транспортного засобу марки ГАЗ (модель «Тигр»), що має подвійне функціональне призначення.

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«У подальшому вказаний громадянин України 07.05.2014, виконуючи відведену йому роль, отримавши на території Російської Федерації автомобіль «Тигр», шляхом здійснення погроз працівникам Державної прикордонної служби України вчинити вибух на пропускному пункті «Ізварине», забезпечив незаконний перетин державного кордону України вказаним транспортним засобом, який цього ж дня у м. Луганськ передав керівникам терористичної організації «ЛНР», - повідомляє Генпрокуратура.

У відомстві зазначили, що Шевченківський районний суд Києва 16 травня 2016 року задовольнив відповідне клопотання органу досудового розслідування, погоджене з прокурором, та надав дозвіл на здійснення стосовно підозрюваного спеціального досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.