Масове отруєння в Ізмаїлі: кількість потерпілих продовжує зростати

Кількість потерпілих від кишкової інфекції в Ізмаїлі та Ізмаїльському районі Одеської області досягнула 720 осіб, з яких 417 діти.

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Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, 16-25 червня до Ізмаїльської районної лікарні з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт» звернулося 720 осіб (з них 417 дітей) місцевих мешканців м. Ізмаїл та с. Броска Ізмаїльського району.

Станом на 7.00 26 червня у медичних закладах в Ізмаїлі перебуває 154 особи (з них 108 дітей).

Фахівцями СЕС здійснюється комплекс санітарно-епідеміологічних заходів.

За попередніми даними, причиною захворювання стало споживання недоброякісної води.