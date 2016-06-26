Одеситці, яка народила відразу п'ятеро дітей, подарували трикімнатну квартиру

В Одесі влада подарувала трикімнатну квартиру громадянці, яка народила 24 червня одразу п'ятьох малюків.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, сьогодні одеситку Оксану Кобелецьку, яка народила п'ятірню, привітала заступник міського голови Зінаїда Цвірінько.

«Подарунком від міської влади Одеси унікальній мамі стала трикімнатна квартира площею 100 квадратних метрів у новому будинку на вулиці Бреуса. На час вселення великої родини квартира буде відремонтована та повністю готова для проживання», - зазначили в міськраді.

Цвірінько наголосила, що народження одночасно п'ятьох дітей — унікальний випадок для Одеси і для всієї України.

«Одразу про п'ятьох малюків піклуватися непросто, тому міська влада всебічно вивчає можливості допомоги цій сім'ї. Перший крок вже зроблено — за дорученням міського голови Геннадія Труханова цій сім'ї виділено трикімнатну квартиру. І далі місто підтримає сім'ю і допоможе виростити дітей», — зазначила Цвірінько.

Щойно новонароджені зміцніють, планується перевести їх на другий етап виходжування у дитячу міську лікарню імені академіка Рєзніка, оснащену сучасним медичним обладнанням. Мама і малюки забезпечені всією необхідною медичною допомогою і медикаментами в повному обсягу.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня в Одесі Оксана Кобелецька народила одночасно п'ятьох дітей – трьох хлопчиків і двох дівчаток. У цій родині вже росте трирічна донечка.