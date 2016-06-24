Одеситка народила п'ятірню (фото)

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Одеської міськради.

"Щасливою мамою п'ятірнят стала співробітниця комунального підприємства "Міський інформаційно-аналітичний центр" Оксана Кобелецька. В родині Оксани вже росте трирічна донька, яка стане старшою сестрою відразу для трьох братиків і двох сестричок", - сказано в ньому.

Як зазначив керівник міського департаменту охорони здоров'я Ігор Шпак, п'ятірня була діагностована ще при першому ультразвуковому дослідженні у 8 тижнів вагітності.

Читайте такожВ Індії 70-річна жінка вперше стала матір'ю

Протягом всієї вагітності пацієнтка перебувала під постійним індивідуальним і консіліумним наглядом. Для збереження вагітності Оксана отримала своєчасну і адекватну допомогу в міському пологовому будинку №5 Одеси, а у 26-27 тижнів була переведена на третій рівень надання акушерської і перинатальної допомоги – в Одеський обласний перинатальний центр, де були проведені пологи шляхом кесаревого розтину на 30-му тижні вагітності для збереження життя матері і малюків.

Додаткова апаратура для дихальної підтримки дітей отримана з обласної дитячої клінічної лікарні та пологового будинку №5 Одеси.

Зазначається, що мати і малюки отримують всю необхідну медичну допомогу і забезпечені медикаментами в повному обсязі.

Читайте такожЖінка народила у поїзді "Львів – Рівне"

У новонароджених проведено медикаментозну профілактику дихальних розладів за допомогою препарату сурфактанту.

Серед п'яти близнюків — три хлопчики і дві дівчинки. Їх маса при народженні становила відповідно 1810, 1190, 1720, і 1450 1250 грам.

"Оксана розповідає, що в сім'ї вже придумали імена новоспеченим одеситам — Денис, Дарина, Владислав, Олександра і Давид", - сказано в повідомленні.