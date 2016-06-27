В Ізмаїлі кількість постраждалих від кишкової інфекції зросла до 732

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Протягом 16-26 червня до Ізмаїльської районної лікарні з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт" звернулося 732 особи (з них 426 дітей) місцевих мешканців м. Ізмаїл та с. Броска Ізмаїльського району", - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, станом на 7:00 27 червня в медичних закладах Ізмаїла перебувають 136 осіб, з них 106 дітей.

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Фахівцями СЕС здійснюється комплекс санітарно-епідеміологічних заходів. Попередня причина захворювання – споживання недоброякісної води.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 26 червня в Ізмаїлі, за даними ДСНС, до медиків звернулися 720 осіб, з них 417 дітей, які постраждали від кишкової інфекції. У лікарнях перебували 154 особи, з них 108 дітей.

Пізніше того дня міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко повідомив про ще п'ятьох госпіталізованих.