В Івано-Франківській області водій збив п'ятьох дітей: поліція озвучила подробиці ДТП

Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Івано-франківській області.

Наразі водія затримано. Йому інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За скоєне чоловіку загрожує покарання позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, зазначили в поліції.

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Правоохоронці стверджують, що після ДТП у селі Колінці Тлумацького району, внаслідок якої постраждали п’ятеро дітей віком 13-16 років, водій "ВАЗ 2106" утік з місця події.

Також у поліції повідомляють, що постраждалих трьох дівчат та двох хлопців з травмами різної тяжкості доставили до лікарні. Після огляду медиків двом призначили амбулаторне лікування, а трьох – госпіталізували.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Івано-Франківській області 60-річний чоловік на автомобілі наїхав на п'ятьох дітей. ДТП сталася о 22:40, чоловік врізався в групу дітей 13-16 років.