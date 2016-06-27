На Івано-Франківщині 60-річний водій збив 5 дітей

Як повідомляє обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, 26 червня близько 22:40 в Тлумацькому районі 60-річний водій, керуючи автомобілем "ВАЗ 2106", не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на п'ятьох пішоходів, які рухались по узбіччю дороги в попутному напрямку.

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"Внаслідок ДТП в Тлумацьку центральну району лікарню доставлено п'ятьох осіб, жителів с. Колінці (2002 р.н., 2000 р.н., 2003 р.н., 2001 р.н., 2002 р.н.), з травмами різного ступеня", - повідомили в УДСНС.