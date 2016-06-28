Представників "ДНР/ЛНР" відмовилися пустити на форум до окупованого Криму

Він пройде на Бакальській косі в окупованому Криму з 1 липня по 19 серпня, передає КоммерсантЪ.

Людям, які отримали відмову, неофіційно пояснили її небажанням деяких партнерів "Тавриди" бачити серед учасників людей з "ДНР" і "ЛНР".

У свою чергу в прес-службі форуму повідомили, що відмови пов'язані лише з "високим конкурсом".

Загалом з невизнаних "ДНР" і "ЛНР" на форум "Таврида" збиралися поїхати 24 людини.

Дві потенційні учасниці "Тавриди", які проживають у Донецьку та Макіївці, підтвердили виданню, що отримали відмови у відвідуванні форуму. Вони повідомили, що в "міністерстві молоді самопроголошеної" "ДНР" їх попросили не давати жодних коментарів щодо цього журналістам.

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Прес-служба форуму "Таврида", у свою чергу, у відповідь на запит повідомила, що "у зв'язку з високим конкурсом на першу профільну зміну освітнього майданчику партнерами форуму було прийнято рішення провести додатковий відбір, за результатами якого участь низки людей, які раніше потрапили в списки учасників, на жаль, не підтвердилася".

Крім того, аналогічні відмови прийшли і всім потенційним учасникам форуму з Придністров'я.

Нагадаємо, раніше в МЗС України відреагували на візит Шойгу в окупований Крим, направивши ноту протесту.