МЗС України висловило протест у зв’язку з перебуванням Матвієнко в анексованому Криму

Про це йдеться в коментарі МЗС, текст якого передано УНІАН.

"Перебування В.Матвієнко на території Автономної Республіки Крим є відвертим нехтуванням з боку російської влади державним суверенітетом України, свідченням порушення з боку Російської Федерації Статуту ООН, принципів і норм міжнародного права, свідомого ігнорування цією країною своїх міжнародних зобов’язань", - наголошується у повідомленні.

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В МЗС України підкреслили, що вся відповідальність за ці та інші порушення покладається на Російську Федерацію як державу-окупанта відповідно до норм міжнародного права, її посадових осіб, а також незаконні "органи кримської влади" та їхніх представників, які ухвалюють незаконні рішення та вчиняють протиправні дії.

Російському зовнішньополітичному відомству надіслано відповідну ноту протесту, додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, перебуваючи в Криму, 4 червня Матвієнко заявила, що "тема приналежності півострова закрита и більше ніколи не підлягатиме обговоренню".

За дії щодо анексії Криму до Матвієнко застосовані санкції ЄС. Рада Федерації РФ під її головуванням дала дозвіл Володимиру Путіну на введення російських військ на територію України.