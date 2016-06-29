В Одесі подарували п'ятикімнатну квартиру жінці, яка народила відразу п'ятеро дітей

В Одесі влада вирішила подарувати не 3-, а 5-кімнатну квартиру одеситці, яка народила 24 червня відразу п'ятьох малюків. Як передає кореспондент УНІАН, про це на початку сьогоднішньої позачергової сесії міськради оголосив міський голова Геннадій Труханов.

Читайте такожВ Одесі затримали підозрюваних у нелегальному виготовленні та реалізації вибухових пристроїв

«У нас відбулася унікальна для Одеси і для всієї України подія: одеситка народила п'ятьох дітей. Це дуже складно. Тут з двома не знаєш, куди бігти, коли вони розбігаються, а тут відразу п'ятеро. Ми порадилися з представниками будівельних компаній міста і вирішили, що ми вручаємо сертифікат не 3-кімнатної, а 5-кімнатної квартири цій сім'ї», - заявив Труханов.

За його словами, мама і діти досі перебувають у медустанові, при цьому лікарі кажуть, що з ними все буде добре.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня в Одесі Оксана Кобелецька народила одночасно п'ятьох дітей – трьох хлопчиків і двох дівчаток. У цій родині вже росте 3-річна дочка. 26 червня породіллю відвідала заступник міського голови Зінаїда Цвірінько, яка повідомила, що міська влада Одеси дарує унікальній мамі 3-кімнатну квартиру площею 100 кв. метрів у новому будинку на вул. Бреуса. Також пообіцяла, що до моменту вселення сім'ї квартира буде відремонтована і повністю готова для проживання.