В ДПСУ спростували інформацію про навалу відпочиваючих до анексованого Криму

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Зазначається, що у червні 2016 року адміністративну межу перетнуло близько 180 тис. громадян, що на 60 тисяч менше, ніж за такий самий період у 2015 році. Також зменшився майже у два рази потік транспортних засобів – 32 тис. у 2016 року проти 62 тис. у 2015 році.

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"Тобто, інформація про, нібито, навалу відпочиваючих із материкової України до тимчасово окупованого Криму, що періодично розповсюджується проросійськими ЗМІ, не відповідає дійсності", - наголосили у ДПСУ.

Водночас у відомстві пояснили, що причиною періодичного скупчення автотранспорту у КПВВ є, перш за все, дії окупаційної влади в Криму. Там нерідко припиняють пропускні операції або оформляють дуже повільно, тим самим штучно створюючи черги.

В свою чергу ДПСУ на всіх контрольних пунктах на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом, а саме: "Каланчак", "Чаплинка" та "Чонгар" створила додаткові робочі місця та збільшила кількість прикордонних нарядів задля комфортного та безпечного пропуску громадян в обох напрямках.