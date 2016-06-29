У четвер Садовий має звітувати щодо трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі
Першим питанням порядку денного пленарного засідання Львівської міськради 30 червня є інформація про ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації на території Грибовицького сміттєзвалища. Міський голова Львова Андрій Садовий – один із доповідачів щодо цього питання.
Про це сьогодні, 29 червня, під час прес-конференції заявив секретар Львівської міської ради Анатолій Забарило, повідомляє Zik.ua.
«Першим питанням у завтрашньому порядку денному пленарного засідання Львівської міськради є питання щодо надзвичайної ситуації на території Грибовицького сміттєзвалища, де міський голова подаватиме інформацію», – заявив Забарило і запевнив, що Садовий цього разу прийде на сесію.
Читайте такожРятувальники розповіли, які роботи проводяться зараз на сміттєзвалищі під Львовом
Водночас Забарило додав, що у порядку денному немає зареєстрованої ухвали про недовіру Садовому.
Як повідомляв УНІАН, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі спалахнула масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників і еколог львівського комунального підприємства "Збиранка". 31 травня трьох рятувальників знайшли мертвими.
Тіло комунальника досі не знайшли. Після цього у Львівській області виникла інша проблема - з вивозом сміття.
Спочатку його вивозили до Житомира, але місто не витримало таких навантажень. Однак Київ зголосився допомогти у розв’язанні проблеми із сміттям у Львові.