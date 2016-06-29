У Луганській області суд засудив до 8 років в'язниці бойовика "ЛНР"

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, в судовому засіданні прокурором було доведено, що в квітні 2015 року вказаний громадянин, діючи за попередньою домовленістю з представником так званого "Міністерства державної безпеки "ЛНР", намагався вступити на службу в зазначений псевдодержавний орган для сприяння діяльності терористичної організації "ЛНР".

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28 червня суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації) і засудив до восьми років ув'язнення.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня у Луганській області співробітники Служби безпеки України спільно з військовими затримали в районі проведення антитерористичної операції сержанта так званої "народної міліції" терористичної організації "ЛНР". За словами бойовика, у квітні 2015 року біля міста Щастя він особисто бачив перехід на територію України диверсійної групи під командуванням Євгена Єрофєєва і Олександра Александрова.