СБУ затримала бойовика "ЛНР", що "особисто бачив" перехід в Україну диверсійної групи Єрофеєва і Александрова (відео)

Як повідомляє СБУ, бойовик перейшов лінію розмежування в обхід блокпостів і 28 червня був виявлений співробітниками спецслужби поблизу селища Станиця Луганська.

Правоохоронці встановили, що затриманий є учасником незаконного збройного формування - одного з підрозділів так званої "народної міліції ЛНР".

Чоловік заявив, що ніс службу на блокпостах у Свердловську та, входячи до складу батальйону "Рим", брав участь у зіткненнях зі Збройними силами України в Дебальцевому і Щасті, за що отримав медаль від терористів.

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За словами затриманого, він також неодноразово був свідком участі в бойових діях проти сил АТО військовослужбовців Російської Федерації.

У квітні 2015 року біля міста Щастя бойовик нібито особисто бачив перехід на територію України диверсійної групи під командуванням Євгена Єрофеєва і Олександра Александрова.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації), що карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років.

Триває досудове слідство. Встановлюються цілі перетину бойовиком лінії розмежування.