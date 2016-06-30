ГПУ передала до суду обвинувальний акт стосовно п’ятьох "беркутівців"

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Читайте такожГПУ назвала відповідального за розгін "майданівців" на Банковій 1 грудня 2013, він під домашнім арештом

«Беркутівців» обвинувачують у перевищенні влади та незаконному затриманні 18 активістів громадського руху «Автомайдан» в ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулицях Щорса та Грушевського у місті Києві, що супроводжувалося застосуванням до них насильства та пошкодженням 11 їх автомобілів.

Крім того, вказаним особам інкримінуються службові підроблення офіційних документів (рапортів) та надання завідомо неправдивих показань, поєднаних з обвинуваченням активістів у тяжких злочинах, на підставі яких їх було затримано, притягнуто до кримінальної відповідальності за нібито хуліганські дії та арештовано.

В ГПУ нагадали, що стосовно командира оперативної роти №1 спецпідрозділу «Беркут» за вчинення вказаних злочинів обвинувальний акт передано до суду ще в березні. Щодо інших співучасників цих злочинів досудове розслідування триває, у тому числі восьмеро з них оголошено в розшук і судом надано дозвіл на їх затримання.