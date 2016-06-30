ГПУ передала до суду обвинувальний акт стосовно п’ятьох "беркутівців"
Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України спрямовано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно п’ятьох співробітників оперативної роти №1 столичного спецпідрозділу міліції «Беркут».
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.
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«Беркутівців» обвинувачують у перевищенні влади та незаконному затриманні 18 активістів громадського руху «Автомайдан» в ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулицях Щорса та Грушевського у місті Києві, що супроводжувалося застосуванням до них насильства та пошкодженням 11 їх автомобілів.
Крім того, вказаним особам інкримінуються службові підроблення офіційних документів (рапортів) та надання завідомо неправдивих показань, поєднаних з обвинуваченням активістів у тяжких злочинах, на підставі яких їх було затримано, притягнуто до кримінальної відповідальності за нібито хуліганські дії та арештовано.
В ГПУ нагадали, що стосовно командира оперативної роти №1 спецпідрозділу «Беркут» за вчинення вказаних злочинів обвинувальний акт передано до суду ще в березні. Щодо інших співучасників цих злочинів досудове розслідування триває, у тому числі восьмеро з них оголошено в розшук і судом надано дозвіл на їх затримання.