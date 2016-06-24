У справах Євромайдану досі розшукують 36 осіб - ГПУ

Про це генеральний прокурор України Юрій Луценко написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Затримали ще 5 "беркутівців", які підозрюються в побитті і вбивствах людей на Майдані 18 лютого. 19 людей вже постали перед судом, щодо 13 закінчується досудове слідство, 36 - в розшуку", - йдеться в повідомленні.

Луценко також виклав фото куль, які назвав "кривавої доказовою базою, витягнутої з тіл загиблих героїв".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 червня, прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook написала, що слідчі Генпрокуратури затримали чотирьох колишніх співробітників батальйону міліції особливого призначення "Беркут" ГУ МВС України в Харківській області, які підозрюються у злочинах проти "майданівців". Затримання відбулося 23 червня.

Сарган повідомила, що колишні "беркутівці" підозрюються у вчиненні 18 лютого 2014 року на вулиці Інститутській, Кріпосному провулку та вулиці Грушевського в Києві злочинів, зокрема, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень 35 громадянам, а також вчинення закінчених замахів на умисне вбивство двох і більше осіб.

Крім того, сьогодні ГПУ повідомила про затримання колишнього "беркутівця" за підозрою в побитті учасників Майдану на даху колонади стадіону "Динамо" 21 січня 2014 року.