Біля берегів Лівії затримали танкер, серед членів екіпажу є українці - МЗС РФ

Про це повідомили у прес-службі російського МЗС.

За отриманими даними, серед членів екіпажу судна п'ятеро росіян, громадяни України та Греції.

Танкер був відконвойований у військовий порт Тріполі. Там зараз і перебувають всі моряки.

Читайте такожФСБ затримала у Чорному морі український танкер Нагадаємо, на початку березня члени екіпажу затриманого в територіальних водах Лівії судна Captain Khayyam, серед яких є громадяни України, були заарештовані за підозрою у контрабанді нафтопродуктів.