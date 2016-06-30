Біля берегів Лівії затримали танкер, серед членів екіпажу є українці - МЗС РФ

18:23, 30 червня 2016
Суспільство
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28 червня береговою охороною м. Завія у прибережних водах Лівії було затримано танкер "Теметерон", що йшов під прапором Белізу - держави у Центральній Америці - з вантажем бензину.

танкер / Фото chaniapost.eu

Про це повідомили у прес-службі російського МЗС.

За отриманими даними, серед членів екіпажу судна п'ятеро росіян, громадяни України та Греції.

Танкер був відконвойований у військовий порт Тріполі. Там зараз і перебувають всі моряки.

Читайте такожФСБ затримала у Чорному морі український танкер Нагадаємо, на початку березня члени екіпажу затриманого в територіальних водах Лівії судна Captain Khayyam, серед яких є громадяни України, були заарештовані за підозрою у контрабанді нафтопродуктів.

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