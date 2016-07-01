Мінсоц обіцяє до кінця липня запустити єдину базу переселенців

«Передбачається, що систему буде введено в повну промислову експлуатацію до кінця липня цього року», - йдеться в повідомленні.

Заступник міністра Мущинін зазначив, що така система є для держави інструментом уніфікованого, ефективного та оперативного обліку даних про ВПО і допомоги, що спрямовується на задоволення їх потреб. «Завдяки своїм технічним характеристикам система має вирішити проблему запобігання випадків одночасного подання ВПО заявок на допомогу в кількох районах або областях України», - цитує Мущиніна прес-служба.

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Крім того, за його словами, система є важливим інструментом і для внутрішньо переміщених осіб і волонтерів, оскільки дає можливість переселенцям переглядати через власний електронний кабінет актуальні пропозиції щодо можливої допомоги від волонтерських організацій, інформацію про яку останні залишатимуть у системі. «Розгорнуті сервіси системи істотно поліпшують взаємодію ВПО, державних органів соціального захисту, недержавних громадських організацій, що займаються проблемами ВПО, і створюють умови для спрощення і прискорення процесів надання допомоги тим, хто її потребує найбільше», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, станом на 29 червня поточного року на обліку перебувають 1 млн 788 тис. 527 внутрішніх переселенців з Донбасу і Криму.

Наприкінці 2015 року було внесено зміни до законів про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Після цього Кабінет міністрів мав привести власні постанови у відповідність до законодавчих змін, оскільки їх невідповідність викликала проблеми з виплатами для переселенців. Відповідні постанови Кабмін прийняв 8 червня, а 14 червня вони були оприлюднені в газеті «Урядовий кур'єр».

За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, тепер органи соціального захисту населення відновлять виплати близько 365 тис. тимчасово переміщених осіб, які були припинені через неузгодженість законодавства, протягом місяця з дня набрання чинності рішень Кабміну.

Проект зі створення єдиної бази ВПО здійснюється за підтримки Євросоюзу і Міжнародної організації міграції.