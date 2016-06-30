У реєстрі переселенців уже майже 1,8 мільйона осіб - Мінсоцполітики

Як передає кореспондент УНІАН, про це на конференції з питань ВПО сказав заступник міністра соціальної політики Віталій Мущинін.

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Він зазначив, що в реєстрі ВПО на обліку 1 мільйон 785 тисяч переселенців. «Але вже сьогодні є організації, які ставлять під сумнів таку кількість внутрішніх мігрантів в Україні», - підкреслив він.

За його словами, зараз за підтримки Міжнародної організації з міграції (МОМ) розроблена і впроваджується програма електронної реєстрації ВПЛ. «Ми сподіваємося, що до кінця липня місяця вже у всіх управліннях соціального захисту, програма буде впроваджена», - зазначив він.

Мущинін додав, що це буде сприяти наданню допомоги — гуманітарної, благодійної ВПЛ. За його словами, також будуть мати доступ до цього реєстру з певними заходами із закриттям персональних даних організації, які займаються благодійністю і переміщеними особами.

Заступник міністра також нагадав, що 8 червня урядом було прийнято постанову, якою спрощена процедура отримання довідки ВПЛ, зокрема, довідка ВПЛ діятиме безстроково.

Мущинін також підкреслив, що в даний час вже відновлені соціальні виплати майже 20 тисячам пенсіонерів. Вони не могли отримати їх, починаючи з лютого-березня поточного року.