На ринку "7-й кілометр" проводять обшуки: прокуратура пояснила причини

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, наразі в ході розслідування кримінального провадження правоохоронці проводять санкціоновані обшуки в приміщеннях ринку «7 кілометр».

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Як пояснили в прес-службі, прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 206, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України (незаконне поводження зі зброєю; перешкоджання законній господарській діяльності; підроблення документів; розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем).

«У слідства є підстави вважати, що представники керівництва підприємства «Промтоварний ринок (7-й км – УНІАН) розтратили кошти ТОВ на суму понад 10 млн грн», - наголосили у відомстві.

Крім того, перевіряється інформація про підроблення документів щодо зміни керівного складу підприємства та перешкоджання веденню господарської діяльності працівників ринку.

«Зараз правоохоронці проводять санкціоновані обшуки в низці приміщень, у тому числі в адміністративних будівлях підприємства. Досудове розслідування здійснює ГУ НП в Одеській області», - пояснили в прес-службі.

Довідка УНІАН. ТОВ «Промтоварний ринок» (промринок «7 кілометр») – найбільший оптово-роздрібний промтоварний ринок в Європі. Розташований за 7 кілометрів від Одеси, в Овідіопольському районі Одеської області. Загальна площа – понад 110 га. Має 15 тис. торгових і складських об'єктів (магазини, павільйони, контейнери, склади). Є відділення міліції, пожежна частина, 3 медпункти, швидка допомога, 8 автостоянок, банк, автостанція, 2 готелі, мережа громадського харчування. На ринку працюють 60 тис. осіб, з яких 15 тис. — суб'єкти підприємницької діяльності. Щодня ринок відвідують близько 200 тис. осіб.