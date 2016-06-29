Обшук у помешканні прокурора сил АТО: НАБУ назвало причину, оголосило підозру

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАБУ.

Зазначається, що сьогодні о 6:40 детективами НАБУ за місцем проживання Кулика було проведено обшуки, після завершення яких йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.368-2 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення). "Однак у присутності понятих та інших учасників процесуальної дії Кулик К.Г. відмовився отримати письмове повідомлення про підозру, після чого зачинився у власному помешканні", - повідомили у НАБУ.

Водночас, зазначається, що відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, Кулик вважається особою, якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, оскільки цей факт зафіксовано на відеозапис у присутності двох понятих.

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У НАБУ зазначили, що детективами Бюро проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 25.12.2015 р. за фактом незаконного збагачення Кулика. Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень – ч.2 ст.368-2 КК України.

Раніше народний депутат від «БПП» Валерій Карпунцов повідомив, що слідчі НАБУ сьогодні провели обшук у помешканні Кулика.