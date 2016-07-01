Суд забрав у родича народного депутата 6 га землі на Київщині

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби прокуратури Київської області.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, Обухівський районний суд задовольнив позов прокуратури області про повернення у державну власність 6 га земель водного фонду на території Української міської ради Обухівського району вартістю понад 68 млн грн.

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Встановлено, що Обухівська районна державна адміністрація у 2009 році, за рахунок земель водного фонду, передала у власність 3 громадян земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, які в подальшому через низку цивільно-правових угод набуто у власність родичем народного депутата України, повідомили в прокуратурі, не уточнивши, однак, жодних прізвищ.

Зокрема, спірні земельні ділянки знаходяться на 11-12 км так званої Великої дамби, в смузі між дамбою та руслом річки Дніпро, зазначається в повідомленні.

Крім того, виносом в натурі (на місцевості) вказаних земельних ділянок встановлено, що частина їх площі понад 1,5 га покрита водою. Водночас відповідно до чинного законодавства, землі водного фонду не можуть передаватись у приватну власність.